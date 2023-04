Sissoko: “Inter-Juventus? Match difficile, ma i bianconeri passeranno”

Momo Sissoko, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sulla stagione dei bianconeri, parlando anche del futuro di Rabiot.

Momo Sissoko, ex centrocampista della Juventus, ha detto la sua a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole: "Inter-Juventus? Sarà una partita molto difficile, però sono convinto che la Juve vincerà questa partita. Immagino che a Torino siano determinati a portare a casa questo trofeo, che insieme all'Europa League può permettere di arricchire la nostra bacheca. L'Inter è in grande forma, ma non è che per i nerazzurri sarà facile affrontare la Juve. Sono sicuro che i giocatori saranno cattivi e vogliosi di conquistare la finale in un torneo importante contro un avversario di prestigio.

Non si può sempre giocar bene, però alla fine è ancora in corsa su tutti i fronti. Tenendo conto di quanto successo in questa stagione, da ex calciatore mi sento di esprimere orgoglio per l'andamento di questi ragazzi. Sarò sempre dalla loro parte, sperando di festeggiare alla fine della stagione.

Rabiot? Allegri può convincerlo a restare a lungo. Adrien si trova molto bene, ma non so se vorrà restare. Non sono sorpreso della sua evoluzione, doveva semplicemente adattarsi e ora sta dimostrando a tutti quanto è forte. Se fossi nel presidente e nella dirigenza bianconera, sicuramente costruirei un progetto intorno a lui. Perché? E' ancora giovane e dotato di grande esperienza, lui dovrà far parte di questa squadra ancora per tanti anni. Se la Juventus vorrà competere per lo scudetto, a mio avviso serviranno un po' di acquisti. Ora pensiamo a finire al meglio la stagione, ci sono ancora un paio di mesi per poter migliorare e render felici i tifosi".