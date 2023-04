Juve, Allegri via a fine stagione? Max rassicura: “Ho un contratto di due anni”

Eliminati ai gironi di Champions League, da tempo fuori dalla lotta scudetto, ma con Coppa Italia e Europa League ancora in ballo: la stagione della Juve non è stata quella che i tifosi bianconeri speravano. Per questo c'è già chi parla di un addio di Massimiliano Allegri, ma il tecnico bianconero nella conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter ha voluto rassicurare sul suo futuro.