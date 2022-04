Serie C, Juventus U23-Renate: le formazioni ufficiali

La Juventus U23 è chiamata ad una sfida difficilissima, contro il Renate quarto in classifica. Di seguito le formazioni ufficiali.

Alle 17,30 la Juventus U23 tornerà in campo contro il Renate per la 36esima giornata del campionato di Serie C, girone A. I bianconeri arrivano al match da un periodo nerissimo, con 4 sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque, motivo per cui portare a casa qualche punto sarebbe una boccata d'ossigeno, anche se di fronte ci sono i nerazzurri, quarti in classifica e nettamente superiori, almeno sulla carta. La Vecchia Signora, però, se vuole raggiungere i playoff senza troppi patemi d'animo, deve fare risultato, anche con un avversario più forte.