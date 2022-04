Juve Under 23, i convocati per il match col Renate

Alle 17:30 la formazione Under 23 bianconera ospiterà il Renate per cercare di tornare a vincere. Ecco chi ci sarà a disposizione di Zauli.

La Juventus Under 23 oggi alle 17:30 affronterà la sfida casalinga contro il Renate . Per la seconda squadra bianconera si tratta del momento più difficile della stagione: sono 5 le partite consecutive senza vittoria, con 4 sconfitte e 1 pareggio . La squadra bianconera al momento è ottava a quota 47 punti in classifica . Gli avversari odierni invece sono al quarto posto con 61 punti a una lunghezza dal terzo posto del FeralpiSalò. La squadra brianzola arriva al Moccagatta dopo due successi di fila per 3-1 contro Giana Erminio e Mantova. Sarà quindi una gara complicata per la formazione di Lamberto Zauli, che dovrà trovare le forze per affrontare al meglio questo big match e rialzare la testa in questo momento di difficoltà.

In questo senso il tecnico bianconero ieri a JTV è stato chiaro: "E’ un momento negativo per i risultati, forse il peggiore di tutto il campionato. E’ difficile giocare le ultime partite perché giochi contro squadre che hanno obiettivi. Noi pensavamo erroneamente di aver costruito la nostra griglia playoff, invece c’è da combattere in tutte le partite per conquistarsi punti importanti. Nelle ultime 5 partite non è arrivata la vittoria, ma ognuna ha il suo valore e la sua importanza, per cui sono da analizzare in modo diverso". Anche perché l'obiettivo è chiaro: "Le squadre più in difficoltà tirano fuori il massimo di loro stesse perché non hanno più alternative. Queste sono le difficoltà del campionato. Noi dobbiamo ragionare come quelle squadre perché ci mancano ancora punti per entrare nelle griglia playoff che è il nostro obiettivo".