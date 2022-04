Zauli: “E’ il momento peggiore del campionato, obiettivo playoff”

Lamberto Zauli, tecnico della Juventus U23 ha presentato la partita di domani contro il Renate, match decisivo per il campionato.

Lamberto Zauli, allenatore della Juventus U23, ha rilasciato delle dichiarazioni a JTV in vista della partita di domani contro il Renate. Ecco le sue parole sul momento negativo: "E’ un momento negativo per i risultati, forse il peggiore di tutto il campionato. E’ difficile giocare le ultime partite perché giochi contro squadre che hanno obiettivi. Noi pensavamo erroneamente di aver costruito la nostra griglia playoff, invece c’è da combattere in tutte le partite per conquistarsi punti importanti. Nelle ultime 5 partite non è arrivata la vittoria, ma ognuna ha il suo valore e la sua importanza, per cui sono da analizzare in modo diverso."

Sull'obiettivo stagionale, ovvero i playoff: "Quando si volge verso la fine del campionato si livellano i valori. La penultima e terzultima possono vincere con la prima. Gli obiettivi sono lì, non ci sono margini di errore. Le squadre più in difficoltà tirano fuori il massimo di loro stesse perché non hanno più alternative. Queste sono le difficoltà del campionato. Noi dobbiamo ragionare come quelle squadre perché ci mancano ancora punti per entrare nelle griglia playoff che è il nostro obiettivo. I ragazzi e il progetto Under 23 servono a vivere questi momenti. Bisogna vivere la partita di Renate con la tensione e la volontà di ottenere punti preziosissimi."

Sul Renate, avversario ostico, visto il quarto posto in classifica dei nerazzurri: "Negli anni fa campionati sempre di vertice, ha giocatori esperti e nomi importanti. Gioca per il terzo posto. Sappiamo che è molto difficile. Noi vogliamo tornare ed essere una squadra coraggiosa che prova a giocare il suo calcio per cercare di vincere. Serve una partita fatta nel migliore dei modi sotto tutti i punti di vista, tecnico, della voglia e consapevolezza che qualsiasi punto conquistato è molto importante per la classifica. Servono tante cose per fare una buona partita."