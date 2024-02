Serie A, i record della 26° giornata: Allegri e Vlahovic protagonisti

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'ultima giornata di campionato.

Lorenzo Focolari Redattore 27 febbraio 2024 (modifica il 27 febbraio 2024 | 18:41)

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sull'ultima giornata e sulla Juve. Ecco il comunicato: "Il Bologna ha vinto 13 delle prime 26 gare di un campionato di Serie A per la seconda volta negli ultimi 57 anni, dopo il 2001/02 (13 anche in quel caso). Il Bologna ha vinto cinque partite consecutive in Serie A per la prima volta da maggio 1967 (sei sotto la gestione di Luis Carniglia). Questa è la seconda volta, dopo Bologna-Empoli del 19/12/2015, in cui l’Empoli vince una partita di Serie A TIM segnando tre volte sul pari. Prima di M`Baye Niang nessun calciatore straniero era riuscito a segnare per tre partite di Serie A consecutive con la maglia dell’Empoli nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).

Il Monza ha mantenuto la porta inviolata in ben quattro delle ultime cinque giornate di campionato, appena due clean sheet in meno di quelli arrivati nei primi 21 turni (sei). Inoltre, nessuna squadra ha registrato più clean sheet del Monza nel 2024 in Serie A TIM: quattro, al pari del Torino. Per la prima volta in carriera, Daniel Maldini ha segnato almeno un gol e servito almeno un assist in una stagione di Serie A TIM; inoltre, ben tre delle sue quattro marcature totali nella competizione sono arrivate in trasferta. Il Genoa non batteva l’Udinese in Serie A TIM dal 21 febbraio 2016 (2-1, con Gasperini allenatore) - 13 sfide consecutive senza successo da allora. Il Genoa ha guadagnato almeno 33 punti dopo 26 gare stagionali di Serie A TIM per la prima volta dal 2014/15 (37 e 6° posto finale in quel caso). Massimiliano Allegri è diventato il primo allenatore nella storia della Serie A a girone unico a tagliare il traguardo dei 1000 punti (1002 – considerati i punti reali, quindi due prima della stagione 1994/95) grazia a 301 vittorie, 99 pareggi e 96 sconfitte. Dušan Vlahović è il giocatore che ha segnato più reti nei maggiori cinque campionati europei da inizio 2024: nove gol in sette presenze di campionato per l`attaccante bianconero nel periodo. Dalla sua stagione d`esordio in Serie A TIM (2020/21) solamente Harry Kane (24) ha segnato più gol di testa di Victor Osimhen (18) nei cinque principali campionati europei. Il Cagliari è la squadra che in questo campionato ha conquistato più punti con gol segnati dal 90` minuto in avanti (sette).

Con il gol di domenica, Lautaro Martínez è diventato il nono giocatore a tagliare il traguardo delle 100 reti con una singola squadra in Serie A prima di compiere 27 anni – dopo Giuseppe Meazza (Inter), Felice Borel (Juventus), Giampiero Boniperti (Juventus), Gino Pivatelli (Bologna), Omar Sivori (Juventus), Altafini (Milan), Luigi Riva (Cagliari) e Mauro Icardi (Inter). Lautaro Martínez (22 gol in 23 match) ha superato il record di marcature messe a segno in una singola stagione in Serie A TIM – prima di oggi 21 reti sia nel 2021/22 in 38 gare sia nel 2022/23 in 35 presenze. Rafael Leão (42 reti) ha eguagliato Rui Costa in seconda posizione tra i migliori marcatori portoghesi in Serie A. Teun Koopmeiners è assieme a Phil Foden, Jude Bellingham e Vincenzo Grifo uno dei quattro centrocampisti dei cinque principali campionati europei ad aver segnato almeno 10 gol in ciascuna delle ultime due stagioni considerando tutte le competizioni. Quella di Paulo Dybala è la prima tripletta per un giocatore della Roma in Serie A TIM dal novembre 2016 quando fu Mohamed Salah a siglarla all`Olimpico contro il Bologna Paulo Dybala è il giocatore che ha preso parte più volte ad almeno 15 marcature in Serie A TIM nelle ultime 10 stagioni (otto volte dal 2014/15), meno solo di Lionel Messi tra i giocatori argentini nello stesso periodo nei cinque grandi campionati europei (9). La Fiorentina non aveva mai colpito più di tre legni nel corso di un match (ben quattro) nelle ultime 20 stagioni di Serie A. Più in generale, solo il Liverpool (19) ne conta più della Viola (17) nei cinque grandi campionati europei in corso. Michael Kayode è diventato il 16° marcatore diverso a segno per la Fiorentina in questo campionato, nessuna squadra ne conta tanti quanti la Viola nella Serie A TIM 2023/24".

