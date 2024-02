Juve, infortunio Rabiot e McKennie: i tempi di recupero

La Juve dovrà fare a meno di Rabiot e McKennie per infortunio: le ultime novità sui tempi di recupero dei due bianconeri

Nel corso della partita contro tra Juve e Frosinone Rabiot e McKennie sono stati costretti a lasciare il terreno di gioco per infortunio. Il francese ha subito una lussazione alla falange dell'alluce del piede sinistro a seguito di un violento calcio da parte di Bremer mentre il centrocampista americano si è lussato una spalla .

In vista della sfida contro il Napoli i due centrocampisti della Juve non ci saranno ma i tempi di recupero rischiano di essere molto più lunghi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, lo stop per entrambi potrebbe essere di tre settimane.