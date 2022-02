Serie A femminile, c’è il nuovo format per la prossima stagione

Secondo le notizie riportate dall'ANSA, la FIGC ha approvato le riforme del nuovo campionato, che avrà dei gironi dopo la stagione regolare.

redazionejuvenews

La Serie A femminile sta per cambiare. Si va infatti verso il professionismo. Secondo quanto riferito dall'ANSA, il Consiglio Federale della FIGC infatti ha approvato nella giornata di oggi il nuovo format della massima serie. Il campionato vedrà la luce nella prossima stagione, sarà formato da 10 squadre e suddiviso in due fasi. Nella prima, le squadre si affronteranno normalmente fra di loro, in partite di andata e ritorno, per un totale di 18 giornate. Poi ci sarà una seconda fase, strutturata in modo diverso. Le prime 5 della classifica accederanno a un girone Scudetto, che vedrà 4 giornate di andata e 4 di ritorno per ogni squadra. La vincitrice si aggiudicherà il titolo e l'accesso alla Women's Uefa Champions League.

Le ultime cinque della stagione regolare invece se la vedranno tra di loro in un altro girone per evitare la retrocessione. Anche qui ci saranno 4 giornate di andata e ritorno per ogni squadra. L'ultima classificata andrà direttamente in Serie B, mentre la penultima affronterà un play-out con la seconda della serie cadetta. In questo modo la riforma aumenta il numero delle giornate complessive da 22 a 28, che vedrà un miglioramento del livello tecnico del campionato, che va ormai spedito verso il professionismo. A margine, la Federazione ha ripristinato la Supercoppa in gara unica, accantonando le Final Four utilizzate nella stagione in corso.

Una conferma della crescente attenzione verso il calcio femminile in Italia, dove il movimento è partito più tardi, rispetto ad altri paesi europei o agli Stati Uniti. Ora però qualcosa di importante si sta muovendo e sia la Serie A che la Nazionale italiana stanno facendo passi in avanti importanti verso una crescita. Un progresso in cui la Juventus ha un ruolo non da poco. La società bianconera è stata tra le prime in Italia a investire sulla sezione femminile e ha ottenuto grandi risultati. La squadra bianconera ha vinto gli ultimi 4 Scudetti, conditi da 1 Coppa Italia e 3 Supercoppe italiane. Nel segno della vittoria, come impone la maglia della Juventus da sempre.