Juventus: fissata la data del CdA

Stabilita la data del nuovo CDA bianconero nel quale di discuteranno le strategie future e quelle relative ai rinnovi di contratto dei giocatori in scadenza

La Juventus sta entrando nel vivo della stagione, con le gare in campionato che iniziano ad avere un maggiore peso specifico per quanto riguarda la classifica: i bianconeri sono al quarto posto con due punti di vantaggio sull'Atalanta che però ha una partita in meno, e virtualmente potrebbe andare ad un punto di vantaggio sulla squadra di Massimiliano Allegri. Per questo la partita in programma venerdì sera contro il Torino, valevole per il derby della Mole, ha una grande importanza per la Juventus, che deve continuare a correre per continuare ad inseguire la qualificazione alla prossima Champions League.