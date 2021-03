Sembrant rinnova fino al 2022

La calciatrice della Juventus Women ha prolungato il suo contratto

La Juventus Women continua nella sua grande stagione, che domenica metterà le ragazze bianconere di fronte al Milan nello scontro diretto per la testa della classifica, in programma alle 12:30. Le ragazze bianconere sono prime in classifica con 3 punti di vantaggio sulle rossonere, che nel week end sfideranno le ragazze di Rita Guarino. La Juventus vorrà cercare quindi di vincere la partita per aumentare a sei punti il suo vantaggio in vetta, mentre il Milan vorrà cercare di portare a casa i tre punti per pareggiare il punteggio in classifica. Percorso netto per le bianconere fino a qui, che hanno vinto tutte e 14 le partite disputate e che non vorranno interrompere la loro striscia positiva.