Sconcerti: “Vendere Vlahovic grande colpo di Commisso, Juve migliorata”

Il giornalista ha commentato il mercato della Juventus parlando degli acquisti effettuati e dicendo la sua sulle cessioni di altri giocatori della Vecchia Signora

Perché siamo tutti convinti che con Vlahovic la Juventus andrà dritta in Champions?

Ok, però l'anno scorso c'era Cristiano Ronaldo, che di gol ne fece 29. E la Juve arrivò quarta, all'ultimo giro di giostra.

"Ronaldo era un vecchio imperatore, Vlahovic è un ragazzo che ha tutto per sfondare , è molto popolare, bisognerà vedere anche che tipo di impatto avrà all'interno dello spogliatoio".

"Gran bel giocatore, ma non è un fuoriclasse. Si inserisce bene col pallone, quando salta il pressing può fare 30-40 metri di corsa con il pallone tra i piedi e allora può rivelarsi molto utile".

Come giocherà la Juve?

" Spiace, perché parliamo comunque del centravanti della Spagna. Ma se Allegri giocherà davvero così, non so quanto spazio possa trovare".

Credo che Kulusevski nel giro di un paio d'anni possa diventare uno dei giocatori capaci di fare la differenza in Europa. Che ne pensi?

"Alla Juve non ha mai giocato nel suo ruolo, nel Parma faceva il quinto, poi saliva nei tre offensivi, ma è uno che ha bisogno di spazio. Conte può farlo crescere molto, sono d'accordo con te".

Come vivi - da fiorentino - le ripetute cessioni dei migliori, penso a Bernardeschi, Chiesa e Vlahovic, tra l'altro alla Juve?

"Trovami una società che rifiuta i soldi della Juve e poi ne parliamo. Io mi stupisco che qualcuno si stupisca. E comunque Vlahovic non l’ha ceduto la Fiorentina: il serbo e la Juve erano già d'accordo a giugno".

"Sì, non è un caso che la Fiorentina abbia preso Piatek e l’abbia messo lì, a fianco di Vlahovic: è stato un acquisto-dispetto, lo dimostra il fatto che è stato preso anche Cabral e che in questo momento la Fiorentina sta trattando Alvarez. È stata una grande mossa di Commisso. La prospettiva di passare molto tempo in panchina ha messo pressione a Vlahovic e la trattativa si è chiusa rapidamente".