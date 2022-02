Juve, il saluto sui social di Aaron Ramsey ai bianconeri

Il centrocampista gallese inizia la nuova avventura, trasferendosi in prestito ai Rangers. Su Instagram ha fatto il suo saluto ai bianconeri.

redazionejuvenews

Un altro degli addii delle ultime ore del mercato della Juve è stato quello di Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese è andato in prestito ai Glasgow Rangers fino al termine della stagione. Nei giorni precedenti c'era stato l'interesse del Burnley, per un possibile ritorno in Premier League, poi la scelta è ricaduta sulla Scozia. Un modo per ripartire dopo mesi molto difficili, in cui ha collezionato solamente 5 presenze, con appena 112 minuti giocati. Nel mezzo tanta panchina, ma soprattutto tanti problemi fisici che ne hanno minato la stagione e non solo.

Il giocatore ci ha tenuto a salutare sui social, attraverso un post su Instagram. Queste le sue parole: "Sono molto felice di arrivare ai Rangers. Vorrei solo fare un grande ringraziamento a tutti i componenti della Juventus. Non posso che avere rispetto e ammirazione per ognuno lì. Ringrazio anche tutti i tifosi e auguro alla squadra tutto il meglio per il resto della stagione". Nonostante le parole di gratitudine, questa partenza per Ramsey e per la stessa Juventus sa un po' di liberazione.

Da tempo infatti il club bianconero lo aveva messo sul mercato. Ma i tanti problemi fisici, i rifiuti del giocatore a determinate destinazioni e il nodo fondamentale dell'ingaggio non avevano fatto sì che partisse da Torino. Fino a ieri. Ramsey era arrivato nel 2019 dall'Arsenal a parametro zero. Di conseguenza la società, risparmiando sul cartellino, gli aveva offerto un ingaggio da 7 milioni di euro più bonus a stagione. Già l'inizio della sua avventura non era stato di buon auspicio. Approdato a Torino infortunato, il giocatore aveva uno storico fatto di alcuni infortuni, ma non aveva mai saltato più di 10 partite in stagione. Alla Juve invece i suoi 2 anni e mezzo sono stati un calvario fatto di problemi fisici e un adattamento al calcio italiano che non c'è mai stato davvero. 70 presenze e 6 reti, che raccontano solo fino a un certo punto una scommessa persa. Ora il prestito a Glasgow, con parte dell'ingaggio pagato dai bianconeri. E la società spera che gli scozzesi esercitino dell'opzione di riscatto a 6 milioni, per mettere il punto a un'esperienza fallimentare.