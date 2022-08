Sconcerti: “Questa Serie A porta a sbagliare allenatori come Allegri e Mou”

Dopo le prime tre giornate di Serie A non c'è nessuna squadra a punteggio pieno , come non accadeva dal 2011. E' iniziato così un campionato che sarà inedito nel suo svolgimento, a causa dell'interruzione per il Mondiale in Qatar. Dalle pagine del Corriere della Sera, Mario Sconcerti ha analizzato questo avvio: " L’impressione è che questo campionato sia iniziato in fretta e stia prendendo molti allenatori in contropiede . Calendario anticipato, preparazioni imperfette e mai finite che hanno portato infortuni pesanti e non hanno permesso una visione chiara dei giocatori a disposizione. Più un mercato infinito che tiene tutti nervosi e rende fondamentali sempre e soltanto giocatori che non ci sono".

Confronto con la Premier League: "In Inghilterra dopo 4 partite c’è in testa l’Arsenal con 4 vittorie. Il City è a 2 punti, il Chelsea è sesto a 5, lo United ottavo, il Liverpool addirittura nono a 7 punti. Non stupisce allora se da noi due tecnici molto chiari nelle idee come Juric e Gasperini si trovino in testa con gli altri. Vengono da un lavoro usato, hanno un calcio semplice e duro, diverso per verticalità dalla routine italiana dove tutti sono organizzati, ma nessuno tira in porta. E non è un vantaggio di poco conto per queste due squadre non avere pause internazionali".