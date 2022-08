Juve, auguri Vicepresidente! Pavel Nedved compie 50 anni

Dopo le prime tre partite di Serie A la Juventus ha raccolto cinque punti. I bianconeri hanno vinto per 3-0 al debutto in casa contro il Sassuolo . Successivamente sono arrivati invece due pareggi consecutivi: lo 0-0 di Marassi contro la Sampdoria e l'1-1 di sabato scorso all'Allianz Stadium contro la Roma . Ora la squadra è chiamata a riscattarsi e a tornare alla vittoria. Domani sera la squadra di Massimiliano Allegri ospiterà tra le mura amiche lo Spezia di Luca Gotti, che finora ha collezionato quattro punti in classifica. Un successo contro i liguri, oltre ai preziosi tre punti, sarebbe anche un regalo per il Vicepresidente bianconero Pavel Nedved , che oggi compie 50 anni!

Questi gli auguri del club, nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale della Juventus: "Oggi compie gli anni il nostro Vicepresidente. Pavel Nedved festeggia il suo cinquantesimo compleanno, nato a Cheb, in Repubblica Ceca, il 30 agosto 1972. Una storia, quella di Pavel, che dal 2001 vive di due soli colori: il bianco e il nero. Colori che lui ha fatto suoi, come una seconda pelle; che ha difeso e rappresentato come meglio non avrebbe potuto anche in quella stagione, 2006/2007, in cui la Juve ha giocato in un campionato non suo. In campo, Nedved è sceso con la nostra maglia 327 volte, andando in gol in 65 occasioni e vincendo quattro Scudetti, due Supercoppe Italiane e un Pallone d'Oro. Quel Pallone d’Oro, che tutti possono vedere durante il loro percorso allo Juventus Museum, è li a ricordarci quello che Pavel ha significato, e tuttora, significa per il nostro Club, di cui è Vicepresidente da 2015.