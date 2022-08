Ranieri: “Serie A bellissima, come la Formula Uno”

Sarà una stagione particolare, interrotta nel mezzo dalla lunga sosta per il Mondiale in Qatar. Per questo è stata stravolta l'impostazione della preparazione estiva. E adesso ci sarà un tour de force per le squadre, con tanti impegni ravvicinati: "Ora ci saranno tante partite ravvicinate e poi la sosta per il Mondiale. Sono componenti diverse che renderanno unico questo campionato, un po’ come quello che successe nella stagione del Covid, che alla fine forse penalizzò la Lazio, che era lanciata prima dello stop. In pratica, dopo il Qatar, bisognerà fare due preparazioni: una per quelli che sono andati al Mondiale e l’altra per quelli che sono rimasti in sede".