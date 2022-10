Sconcerti: “Rabiot sta prendendo il posto di Pogba, adesso è irrinunciabile”

Oggi Rabiot è il centrocampista più stimato da Allegri, che, a dire il vero, lo considerava titolare anche ai tempi in cui veniva trattato dallo United. Perché di nuovo improvvisamente Rabiot? Perché in un centrocampo di mediani è quello che ha più tecnica e fisico, capacità di progressione, visione di gioco. Gli mancano sei-sette gol a stagione per essere completo, ma è ancora un campione del mondo in una Francia che ha molte più scelte della Juve. Guadagna troppo per gli stipendi di oggi, questa era la logica anche per la sua cessione in agosto.