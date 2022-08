Sconcerti: “Juve sfortunata con Pogba, Vlahovic deve determinare”

Dopo tanta attesa, finalmente ci siamo. Questa sera la Juventus farà il suo esordio nella Serie A 2022/23 , all'Allianz Stadium contro il Sassuolo . Una sfida insidiosa per i bianconeri, che dovranno fare i conti anche con alcuni assenti pesanti. Massimiliano Allegri infatti non avrà a disposizione Chiesa , Pogba e Szczesny . Tra i titolari ci saranno i nuovi Di Maria e Bremer , mentre Kostic dovrebbe partire dalla panchina. La Juve inoltre avrà la pressione di dover tenere il passo di Milan , Inter , Lazio e Roma , tutte vincenti alla prima. In vista della gara contro i neroverdi, Mario Sconcerti ha fatto il punto sui bianconeri su Calciomercato.com.

Queste le sue parole: "Troppo trionfalismo in giro, dice Allegri, e non so a cosa si riferisca. Personalmente leggo in giro cose diverse, ma questo è il primo giorno di scuola e ognuno ha la sua ragione. Per esempio non so cosa sia rimasto del Sassuolo che l’anno scorso si classificò undicesimo. Ha ceduto Scamacca, ha sempre fuori Traoré ed è sul punto di lasciare Raspadori. E’ stata sfortunata la Juve perché il suo acquisto migliore, quello più duraturo, Pogba, è subito entrato nella sua parte oscura, quella che l’ha tenuto spesso fuori anche negli ultimi due anni. Mancava in modo evidente un regista e manca ora anche di più.