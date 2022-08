Ramazzotti: “Juve ‘Più bella cosa’. Bremer il mio acquisto preferito”

Il cantante, noto tifoso bianconero, stasera sarà presente all'Allianz Stadium per la partita contro il Sassuolo. Le sue parole a Tuttosport.

redazionejuvenews

Questa sera, alle 20:45 all'Allianz Stadium, la Juventus farà il suo esordio in campionato contro il Sassuolo. Tra gli spettatori ci sarà anche un celebre tifoso bianconero: Eros Ramazzotti. Il cantante, intervistato da Tuttosport, ha detto la sua sulla squadra: "La Juve deve ritornare alla mentalità vincente, la fame di una squadra sempre più umile ma soprattutto rispettosa dell'avversario".

Cosa canterebbe alla squadra: "Se entrassi nello spogliatoio della Juventus canterei naturalmente 'Più bella cosa' perché loro sono la cosa più bella".

L'opinione sul mercato: "Sono tutti innesti importanti quelli della Juventus in questa sessione di mercato. Di Maria non lo scopro di certo io, spero però che sia costante. Il mio preferito è Bremer perché è forte fisicamente, mi sembra che abbia l'umiltà e lo spirito da Juve e arriva da una grande stagione al Torino. Speriamo non si faccia male subito come Pogba: spero che Paul torni presto. Mi piacerebbe vedere ancora un terzino, un centrocampista e un attaccante ma non fatemi fare i nomi, mi fido della dirigenza".

L'addio di Dybala: "Sono nato a Roma e mi fa piacere vederlo in giallorosso. Conosco Paulo dai tempi del Palermo e sono certo che sarà un valore aggiunto".

La previsione sul campionato: "Me lo aspetto davvero combattuto. In lotta per il titolo anche Atalanta, Lazio e Napoli".

Sogno Champions: "Mi aspetto di non essere preso in giro. La Juventus non la vince da 26 anni. A cosa rinuncerei per la Champions? Allo Scudetto".

La richiesta ad Allegri: "Io voglio vedere la mia squadra che gioca bene. Anche se non si vince io voglio che la mia squadra abbia dato il massimo".

Cosa servirebbe alla Juve: "Zidane e Del Piero. Quello che mi manca di più però è il Pipita Higuain. Vlahovic è giovane e deve crescere in fretta. È stato osannato troppo quando è arrivato e non sempre è un bene per chi non è abituato alle grandi piazze. Mi ricorda Padovano e Boninsegna".

Un pensiero alla squadra femminile: "Mi sono appassionato alla Juventus Women. La mia preferita è Bonansea, le ho scritto su Instagram ma non mi risponde".