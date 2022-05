Beppe Fiorello: “Sono juventino e credo nel valore della sportività”

Questa sera la finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Il noto attore ha parlato al sito ufficiale del club bianconero. Le sue parole.

Mancano ormai poche ore alla finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Per i bianconeri è un appuntamento importante: si tratta infatti dell'ultima occasione per vincere qualcosa in questa stagione. La Vecchi Signora infatti ha una striscia aperta di annate vincenti di ormai un decennio: l'ultima volta che la squadra bianconera ha chiuso una stagione senza alzare nulla è stato nel 2011, quando sulla panchina sedeva Luigi Delneri. Inoltre c'è anche l'occasione per vendicare la sconfitta subita in Supercoppa da parte dei nerazzurri. E poi il Derby d'Italia ha sempre un fascino particolare, che fornisce ulteriori motivazioni. La serata dello stadio Olimpico sarà un grande momento per tutto il popolo juventino, che è accorso numeroso a Roma per sostenere la squadra di Allegri. Tra i tifosi noti della Juventusc'è anche Giuseppe Fiorello, che ha parlato al sito ufficiale del club.