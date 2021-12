Sconcerti: “Ci penserei prima di dare contro ad Allegri in questo momento”

Il noto giornalista ha parlato

Dove vedrei bene Roberto Mancini in un club in Italia? Mancio è uno che pensa in grande, potrebbe continuare anche un'altra Nazionale e potrebbe allenare un'altra grande. Andrebbe bene ovunque, ma avrebbe bisogno di una grande società che gli stia accanto. Lo vedrei bene anche alla Juventus eventualmente. Percorso Mancini se fallisse il Mondiale? Quest'anno i gironi sono stati diversi, con le sole prime a passare. Per l'Italia non andare ai Mondiali sarebbe uno smacco troppo grosso, simile al vincere un Europeo. Le due cose si annullerebbero a vicenda. Ha fatto un lavoro eccezionale, ma quello stesso lavoro non è stato più gestito poi, tanto che mi viene da pensare che tutto dipenda dall'infortunio di Spinazzola, che ci dava la possibilità di avere un ruolo in più e di saltare l'uomo.