Juve, scomparso il nonno di Gatti: “Sarai sempre la mia forza”

Lutto per il difensore bianconero in queste ore. L'ex centrale del Frosinone gli ha dedicato un pensiero attraverso un posto su Instagram

redazionejuvenews

La Juventusha messo sulle gambe la prima settimana di ripresa degli allenamenti, in vista della ripresa della Serie A. Tra i giocatori presenti agli ordini di Massimiliano Allegri c'è Federico Gatti. Il difensore bianconero in queste ore però ha subito un lutto in famiglia: la scomparsa di suo nonno. Il giocatore classe '98 ha voluto dedicargli un pensiero attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Queste le sue parole: "Ancora stento a crederci. Sei stato un esempio per me, mi hai aiutato a crescere e ci sei sempre stato nei miei momenti più difficili. Bastava una tua parola a confortarmi... Mi sembra assurdo non poter più parlare, ridere e cenare insieme... il tuo ricordo e il tuo volto saranno per sempre stampati nel mio cuore... sarai sempre la mia forza!Rimarrai per sempre nel mio cuore".

Il difensore era stato acquistato un anno fa dal Frosinone, restando poi in prestito fino alla fine della scorsa stagione di Serie B. In questa stagione poi si è unito al gruppo di Allegri, dopo l'emozione dell'esordio in Nazionale. Nella prima parte, Gatti ha collezionato 4 presenze in Serie A e 2 in Champions League. Ora si appresta a ricominciare nel 2023, con la voglia di giocare di più e dedicare i prossimi traguardi alla memoria del suo tifoso speciale lassù.