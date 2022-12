Lega Serie A, le statistiche del campionato alla sosta invernale

La Lega Serie A ha pubblicato alcune statistiche sulla prima parte di stagione, con protagonista anche Paulo Dybala , ex juventino e uno dei più sfortunati del campionato, con diversi legni colpiti. Ecco il report della Lega: "Dopo 15 giornate ecco alcuni dati interessanti sulle squadre di Serie A TIM Il Napoli guida la classifica del nostro campionato: i 37 goal totalizzati e i 31 assist effettuati fin qui fanno capire quanto sia meritato il primo posto. Una squadra, quella partenopea, che oltre a questi numeri straordinari, eccelle anche per possesso palla (32’ 53’’) e per numero di tiri in porta (272). Dati che confermano e sottolineano ulteriormente una prima parte di stagione davvero da urlo. Un crescendo continuo che ha permesso agli uomini di Luciano Spalletti di chiudere il 2022 con un bottino eccellente: 41 punti ottenuti una vittoria dopo l’altra.

Anche la Cremonese primeggia in una statistica: la squadra guidata da Massimiliano Alvini è quella che ha effettuato infatti più parate in queste prime 15 gare: ben 65 in totale, divise tra il promettente Marco Carnesecchi e l’ex Inter Ionout Radu. Anche la Roma si distingue ma con un dato decisamente sfortunato: la squadra di Mourinho è stata infatti quella che ha trovato più pali e traverse nei 1350 minuti giocati fin qui. In totale sono 12 le volte in cui Abraham e compagni hanno visto la porta negargli la gioia di un goal!