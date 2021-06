Scaloni: “Dybala? Sono il più dispiaciuto ma serve gente pronta e la lista era stretta”

Il commissario tecnico dell'Argentina ha parlato del numero 10 bianconero

redazionejuvenews

Il calciatore della Juventus Paulo Dybala non è stato convocato dal CT Scaloni per la prossima Copa America in partenza in questi giorni. Una decisione sofferta per il tecnico, frutto dell'annata del numero 10 bianconero, che tra COVID e infortuni ha visto il campo solo alla fine dell'anno, dimostrando comunque tutta la sua classe. Intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Scaloni ha presentato la competizione, parlando anche della Joya bianconera: "Pochi giorni, tante ore di volo. E mentre voi prima dell'Europeo fate delle amichevoli noi abbiamo partite di qualificazione mondiale. Se poi aggiungiamo che la Conmebol in maniera del tutto illogica e incomprensibile ci ha negato di allargare la rosa per il torneo a 26 elementi, cosa che invece ha accettato la Uefa, abbiamo il quadro di una situazione molto complessa, al limite".

"Da buon argentino le posso dire che il campionato italiano è sempre un punto di riferimento, poi non è che convochiamo in base al torneo, ma per quello che fanno i giocatori. In Italia ne abbiamo tanti che rendono a buon livello e per quello li chiamiamo, in aggiunta al fatto che tutti noi dello staff siamo attratti dal modello e dalla cultura della Serie A e del vostro calcio".

"La mancata convocazione di Dybala? Non c'è uno più dispiaciuto di me, Paulo è un giocatore che adoro. Però abbiamo bisogno di gente pronta, in piena forma. Ha avuto una stagione difficile, gli infortuni gli hanno impedito di giocare con continuità. È tornato troppo tardi, tra l'altro in un momento complicato per la Juve. Se avessimo avuto 26 giocatori l'avrei portato, ma di fronte a una lista così ristretta e complicata abbiamo dovuto prendere questa decisione. Ma è solo una pausa: il valore è fuori discussione, spero che recuperi presto spazio, forma e importanza e che torni con noi".