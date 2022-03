Giampaolo: “Juve? Non esistono partite dal pronostico assicurato”

Alla vigilia del match contro la Juve l'allenatore della Sampdoria Giampaolo è intervenuto ai microfoni del club blucerchiato

redazionejuvenews

Domani la Juventus affronterà la Sampdoria, match valido per la 29a giornata di Serie A. I bianconeri secondo i pronostici sono nettamente favoriti sui blucerchiati, ma non per questo la squadra di Massimiliano Allegri potrà permettersi il lusso di abbassare la guardia. Per continuare la rincorsa al primo posto e tenere a distanza l'Atalanta sarà necessario vincere.

Oggi l'allenatore della Sampdoria Giampaolo è intervenuto ai microfoni del club blucerchiato per presentare il match: "La Juventus è una squadra che sa prendersi le cose dentro una partita. E non lo devo direi io. Lo dice la sua storia e il campionato che sta conducendo fino ad oggi. Allegri l'ha rimessa in rotta dopo un inizio così così, oggi è una squadra consapevole e forte. Io mi appello sempre a quello che dico sempre ai ragazzi: prestazione e collettivo, collettivo e prestazione. Non puoi giocare contro la Juventus sul piano individuale, non puoi non fare una prestazione all'altezza della situazione e poi il livello di attenzione in queste partite non può mancare".

"La Juventus è una squadra che se ha bisogno di spingere 50 lo fa - ha continuato il tecnico, se deve spingere 80 lo fa, se deve gestire sa gestire, è una squadra che ha la consapevolezza di come si giocano le partite. Poi ultimamente ha incontrato squadre che hanno aspettato, ha incontrato squadre che sono andate ad aggredirle ad oltranza, ha incontrato squadre che hanno palleggiato, ha incontrato squadre con atteggiamenti tecnico-tattici diversi ma alla fine la Juve le ha sempre portate a casa. Significa che è una squadra che sa prendersi le cose dentro la partita ma questo non significa niente perchè da quando sono arrivato dico che le partite vanno giocate tutte senza guardare in faccia l'avversario. E quando mi incazzo è perchè voglio fortemente far passare questo concetto. Non ci devono essere partite da pronostico. Non esistono".