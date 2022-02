Juve, Arrigo Sacchi: “Mercato top insieme all’Inter”

L'ex allenatore del Milan ha detto la sua sul mercato delle big, elogiando le mosse dei bianconeri con gli acquisti di Vlahovic e Zakaria.

Ieri si è concluso il calciomercato e quindi oggi è inevitabile che sia il giorno dei voti e dei commenti all'operato delle varie squadre. La Juventus è stata certamente tra le protagoniste del mercato e per molti ha avuto lo scettro di regina di questa campagna invernale . Oggi su La Gazzetta dello Sport ne ha parlato anche Arrigo Sacchi , elogiando il lavoro fatto dalla dirigenza bianconera per rinforzare la rosa, in vista di una corsa ai posti in Champions League che si fa sempre più avvincente.

Sul centrocampista invece aggiunge: " Zakaria potrà essere molto utile per il modo di giocare della squadra. È un centrocampista che ha le caratteristiche giuste per Massimiliano Allegri".

Per Sacchi l'altra grande protagonista del mercato è stata l'attuale capolista, l'Inter: "Partita dopo partita, si stanno avvicinando a quel calcio totale che viene praticato dalle grandi d'Europa. Il tecnico Simone Inzaghi è molto bravo e anche in continuo miglioramento, gli manca ancora qualcosa dal punto di vista del pressing. Gosens è un gran bel giocatore". Chi invece non si è mosso molto è stata la sua grande ex, il Milan, che ha preso solo il giovane Lazetic: "Bisogna che si diano una svegliata in fretta. Nelle ultime partite non sono più stati quella squadra piena di entusiasmo, coraggio, umiltà e spirito di sacrificio che si era vista nella prima parte del campionato. Devono ritrovare quella qualità, altrimenti rischiano di perdere il posto nella prossima Champions League".