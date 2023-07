Sabatini: “Spalletti alla Juve? Improbabile. Lukaku vergognoso”

Walter Sabatini è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, commentando i rumors di mercato su Luciano Spalletti alla Juventus: "Mi sembra improbabile che Spalletti vada alla Juventus. Non capisco come mai Allegri sia messo in discussione già prima dell’inizio delle competizioni. Se le cose andassero male, naturalmente, il primo profilo da cercare potrebbe essere proprio quello di Luciano. Allegri garantisce comunque un risultato minimo, che anche quest’anno è stato raggiunto in mezzo a mille tormenti”.