Mercato Juve / Colpo molto vicino! Pedullà conferma: “Ecco il nome”

Alfredo Pedullà fa il punto della situazione per quel che riguarda il calciomercato della Juventus svelando qualcosa di importante

Matteo Benedetti

Juventus all'opera in sede di calciomercato. Tra le diverse operazioni da portare a termine ce ne sono alcune che sembrano in stato nettamente più avanzato rispetto alle altre. Giuntoli - come era ovvio che fosse - ha dato delle priorità e in questo senso arrivano gli aggiornamenti più significativi.

Il calciomercato della Juve tra Holm e altri nomi — Stando alle ultime indiscrezioni raccolte in esclusiva da Juvenews.eu, infatti, i bianconeri sarebbero ad un passo da Holm. Il gioiello dello Spezia per cui Allegri avrebbe dato immediatamente il suo sì. Giuntoli, sarebbe molto vicino dal chiudere il colpo. Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione in merito: "Quello che posso dirvi è che è tutto vero: Holm è un obiettivo concreto dell Jvuentus e la trattativa è in una fase di stato avanzato". Secondo nuove voci, la Juve vorrebbe superare la concorrenza dell'Atalanta mettendo sul piatto Dean Huijsen, che potrebbero mandare in prestito allo Spezia. Ma Pedullà, ha parlato anche di altre questioni riguardanti il mercato della Juventus.

Arthur e nuovo attaccante per la Juventus — "La Juve ha concretizzato l'uscita di Arthur alla Fiorentina e posso dirvi che ci sono anche dei bonus che potrebbero arrivare alla Juventus in base alle presenze del calciatore. In attacco? Per quel che riguarda il colpi in entrata per la Juve ora come ora è tutto bloccato. Chiesa, ad esempio, è in stand-by". Detto questo, parlando di calciomercato, attenzione ad una notizia uscita pochi minuti fa: "Giuntoli ha raggiunto l'accordo! E' fatta per..." <<<