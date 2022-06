Rugani: “Voglio farmi trovare pronto. Sul futuro sono sereno”

Per Daniele Rugani non è stata una stagione esaltante. Se infatti i risultati della Juventus sono stati deludenti, con il quarto posto in campionato e senza vincere un trofeo dopo una striscia di un decennio, l'annata a livello individuale dell'ex giocatore dell'Empoli non è stata migliore. In Serie A ha giocato nove partite da titolare e tre da subentrato , per un totale di circa 887 minuti . A queste vanno aggiunte le quattro presenze in Champions League, due dall'inizio e due entrando dalla panchina , più una presenza negli ottavi di finale di Coppa Italia e quella nella Supercoppa italiana persa contro l' Inter .

Sul possibile ritorno di Paul Pogba e la stagione particolare che sta per cominciare: "Non lo so, speriamo. Sono due anni che facciamo più fatica in campionato, è giusto ritornare ai livelli che ci competono. Dopo aver passato l’anno del Covid-19, una pausa del genere per il Mondiale può essere strana, ma ne abbiamo vissute di peggio, per cui ci adatteremo e sarà un bel campionato perché quest’anno penso che sarà molto molto aperto". Infine una chiosa sulle voci che nelle ultime ore accostano Cristiano Ronaldo alla Roma: "Io sono in vacanza, non leggo nessuna notizia. Questa me l'hanno detta, ma non ho idea se sia vero o no. Vedremo".