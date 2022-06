Juve, Pogba si traferisce in India? Florentin sì. Ora Paul…

Pogba andrà in India. Follia? Non proprio. Florentin, fratello di Paul, ha annunciato la sua nuova squadra. Ora i tifosi della Juve sperano

redazionejuvenews

"Pronto per una nuova challenge". Questo è il messaggio con cui Pogba ha annunciato il suo trasferimento all'ATK Mohun Bagan. In allegato un video con musica epica e tutte le migliori giocate della sua carriera. Siamo completamente impazziti? Pogba non era ad un passo dalla Juve? E in ogni caso perchè proprio una squadra indiana? Andiamo con ordine e partiamo dalle cose più importanti: no, non siamo impazziti, e sì, Paul Pogba è ad un passo dalla Juve. Suo fratello Florentin, invece, ieri ha annunciato il suo prossimo trasferimento. Dopo una carriera passata tra il Saint Etienne in Francia e l'Atlanta United in America, la carriera del classe 1990 continuerà in India. In casa Pogba, quindi, si prospetta un'estate ricca di cambiamenti e traslochi.

Perchè se da una parte Florentin ha già annunciato la sua prossima squadra, dall'altra Paul è sempre più vicino al graditissimo ritorno in bianconero. Il centrocampista francese dopo l'esperienza in chiaroscuro con il Manchester United è pronto a tornare nella città in cui è riuscito ad esprimersi al meglio e a riabbracciare l'allenatore che più di tutti era stato in grado di metterlo a suo agio, Massimiliano Allegri.

I tifosi della Vecchia Signora non vedono l'ora di rivederlo indossare la casacca bianconera e l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare già nelle prossime settimane. Il Polpo, infatti, è atteso a Torino tra il 5 e l'8 luglio, tra poco più di una settimana. La speranza, però, è che prima ancora delle firme il francese riveli qualcosa sui social, come fatto da suo fratello Florentin. L'ambiente bianconero è in trepidante attesa e non vede l'ora di poter riabbracciare Pogba. Sarà il colpo giusto per rinforzare la mediana della Juventus o invece si rivelerà un costoso flop? Le qualità per far bene ci sono tutte ma solo il campo saprà dare una risposta.