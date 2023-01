Rovella: “Ritiro con la Juventus un sogno, rammaricato per non essere rimasto”

Il centrocampista della Juventus in prestito al Monza ha parlato della squadra bianconera e delle sue intenzioni

Il centrocampista del Monza in prestito dalla Juventus Nicolò Rovella , ha parlato intervistato dai microfoni di dazn nell'ambito della trasmissione "Piedi x terra"m nella quale ha ricordato il ritiro con la maglia bianconera.

" Fare il ritiro con la Juve è stato un sogno. Giocare con certi campioni, vedere Mister Allegri, rapportarsi con gente del calibro di Di Maria, Vlahovic, Pogba , e potrei dire i nomi di tutti. Impari tante cose anche solo guardando . Ho imparato molto, anche se visto quanto stanno facendo i miei coetanei, un pochettino di rammarico per non essere rimasto c’è".

Il centrocampista, che domani tornerà a Torino in occasione della sfida della Juventus al Monza, ha poi parlato dei suoi idoli e dei giocatori che lo hanno ispirato: "Quando ero bambino ero innamorato di Sneijder, gli altri sono Modric e Marchisio. Modric l'avevo visto già al Tottenham, le prime volte. Se vorrei la sua continuità? Mi basterebbe anche solo ripetere un quarto di quello che ha fatto in carriera". E intanto in queste ore è spuntata una nuova idea di scambio che potrebbe materializzarsi al fotofinish<<<