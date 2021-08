Ronaldo nel 2015: “Io al City? No, mai. Non è una questione di soldi, ma di passione”

Cristiano Ronaldo nel 2015

Curioso aneddoto per Cristiano Ronaldo in una intervista rilasciata alla BBC nel 2015 in cui il campione portoghese aveva affermato che non sarebbe mai andato al Manchester City (club in cui si trasferirà tra poco). Queste le sue parole ben sei anni fa: "Io al Manchester City? No. Non è questione di soldi, ma di passione". Poi il giornalista lo incalza: "Il Manchester City ha molti soldi per acquistare grandi giocatori: è possibile che un giorno, se ti faranno l'offerta giusta, tu possa dirgli di sì oppure il tuo rispetto per lo United...". Ronaldo risponde: "Credi che i soldi mi faranno cambiare idea? Ora, a 30 anni? Non penso proprio. Non è quello il problema... se parli di soldi, allora andrei in Qatar, lì probabilmente hanno più soldi del City. Non è questione di soldi ma di passione".