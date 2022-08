Cristiano Ronaldo, futuro in bilico: il momento negativo continua

Alla Bobo Tv, Antonio Cassano non ha risparmiato critiche a Ronaldo: "Deve avere il coraggio di alzare la mano e dire che non ce la fa più e non deve più giocare a calcio. Zidane a 34 anni ha alzato la mano… Lui ha uno status talmente alto, da 50 gol a stagione, aiutandosi con il fisico dirompente e fenomenale e andando a mille d’ora. Ora ogni volta che lo toccano cade per terra. Se ne può andare in America, in Cina o negli Emirati. Ha smesso di giocare. Dovrebbe arrivare al mondiale e poi finirla. Non è come Messi che valorizza gli altri, ma solo sé stesso. Gli altri devono giocare per lui, ma non crescono mai. Lui si accontenta del Borussia? Io penso di no"..