Juve, il messaggio di Lapo Elkann: “Fate il massimo, date il massimo e segnate”

Dopo il pessimo inizio di stagione, Massimiliano Allegri è riuscito a ritrovare la solidità difensiva della Juve , vincendo ben otto partite di seguito senza subire gol . Ora i bianconeri sono secondi in classifica, a sette punti di distanza dal Napoli capolista. La sfida di questa sera contro la squadra di Spalletti sarà quindi fondamentale per la stagione della Vecchia Signora.

Dal suo profilo TikTokLapo Elkann ha voluto mandare un messaggio a tutta la Juve: "Napoli-Juve sarà una partita molto importante. Il Napoli ha fatto un inizio di stagione meraviglioso, la Juve sta facendo un secondo inizio di stagione molto molto agguerrito. Mi auguro che i giocatori in campo e il mister portino a casa la vittoria. Perchè? Noi juventini vogliamo essere in lotta per lo scudetto e non demordiamo mai. Vogliamo vincerlo sul campo e per poterci riuscire dipende tutto da voi giocatori. Fate il massimo, date il massimo e soprattutto segnate gol. Portate a casa la vittoria perchè è fondamentale per la lotta scudetto".