Ronaldo è arrivato alla Continassa: futuro ancora da scrivere?

redazionejuvenews

Cristiano Ronaldo è atterrato all'aeroporto di Torino ed è arrivato alla Continassa per svolgere il suo primo allenamento della nuova gestione Massimiliano Allegri. Pavel Nedved, dirigente bianconero, aveva confermato il suo arrivo e la sua permanenza due giorni fa dopo l'amichevole disputata contro il Cesena: "Sensazioni positive, lavoriamo da 10 giorni, lavoriamo molto e si vede nei giocatori. Abbiamo schierato 6 giocatori nati dopo il 2000, con altri più esperti. Siamo contenti di questa prima uscita, stiamo crescendo e piano piano miglioreremo. Cristiano Ronaldo torna, è convocato per lunedì 26 e rimarrà con noi. Cherubini è in contatto con il procuratore di Dybala, arriverà a Torino nei prossimi giorni e tutto, ci sarà un incontro e tutto si risolverà.

Allegri è molto carico, ha grande voglia di allenare e fare bene. Si vede che era fermo da due anni, ha fame ed è molto esperto, speriamo vinca come negli anni precedenti. Un piacere avere Dybala e CR7, un piacere farli giocare insieme, Max ha esperienza e sta studiando, per ora sta migliorando i ragazzi giovani. Chiellini è in vacanza, ci siamo sentiti, gli diamo tempo di recuperare e poi parleremo con calma". CR7 che dunque per Nedved rimarrà, ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere,

Il giocatore portoghese, infatti, dovrebbe incontrare la dirigenza nelle prossime settimane per capire quale sarà il suo futuro. Si potrebbe addirittura discutere di un rinnovo di contratto alla "Messi" con prolungamento di due anni e ingaggio spalmato. Si potrebbe però anche parlare di una eventuale cessione. La squadra favorita sarebbe il PSG, ma solo dopo una eventuale cessione di Kylian Mbappé, che interesserebbe molto al Real Madrid. Senza cessione dell'attaccante francese, dunque, il club parigino non avrebbe abbastanza soldi per coprire l'ingente ingaggio del portoghese.