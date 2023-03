Roma-Juventus, i convocati: torna Miretti, out De Sciglio e Milik

Domani sera i bianconri saranno di scena allo stadio Olimpico per la sfida contro i giallorossi: ecco la lista dei convocati di Max Allegri

Domani sera alle 20:45 allo stadio Olimpico, la Juventusaffronterà la Roma. I bianconeri sono in un buon momento in campionato. Nelle ultime quattro giornate infatti la squadra di Allegriha collezionato quattro vittorie di fila, contro la Salernitana, la Fiorentina e lo Spezia, prima di battere il Torino nel Derby della Mole nell'ultimo turno. La sfida contro i giallorossi sarà una partita chiave per la rimonta verso la zona Champions, complicata dalla vittoria di ieri della Lazio contro il Napoli.