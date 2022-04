Juve, oggi la ripresa degli allenamenti verso il Cagliari

Dopo il giorno di riposo concesso ieri da Massimiliano Allegri, la squadra è tornata al lavoro per preparare la sfida alla squadra rossoblù.

Riprende al Training Center la preparazione alla trasferta di Cagliari. I bianconeri, dopo il giorno di pausa di ieri, oggi sono scesi in campo in mattinata: nel menu di giornata, un lavoro focalizzato sulla tecnica. La squadra si è infatti concentrata su esercitazioni tecniche per il possesso palla , con spostamento del fronte di gioco. Successivamente, ci si è concentrati sulle conclusioni con difesa schierata . Domani il gruppo è atteso ancora al mattino".

Allegri dovrà fare i conti con l'infortunio di Manuel Locatelli, l'ennesimo di questa travagliata stagione. A centrocampo quindi si prospetta nuova fiducia ad Adrien Rabiot, che nella partita contro l'Inter è stato uno dei migliori, accanto a Denis Zakaria, che tornerà dal primo minuto. Per il resto, oltre ai lungodegenti McKennie, Chiesa e Kaio Jorge, saranno tutti a disposizione. A Cagliari però non ci saranno Morata e De Sciglio, squalificati. Alex Sandro quindi dovrebbe essere nuovamente titolare a sinistra in difesa, mentre in attacco ci dovrebbe essere spazio da titolare per Moise Kean, subentrato domenica sera proprio a uno spento Morata. Bisogna rialzare la testa, per finire al meglio la stagione. Sabato si ricomincia.