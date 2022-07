Rewind Juventus, il calciomercato 2017-18: da Matuidi a Douglas Costa

Il calciomercato è iniziato pochi giorni fa. La Juventus, nelle ultime dieci stagioni, come si è comportata sul fronte entrate?

redazionejuvenews

di Mattia Cinelli

Nei primi giorni del calciomercato 2022, la Juventus sta lavorando attivamente per chiudere diversi colpi, piazzandosi come una delle regine dell'estate. Ma, la Vecchia Signora, nelle ultime dieci stagioni, come si è comportata sul fronte del calciomercato, tra acquisti e cessioni? Continuiamo con la nostra analisi dall'annata 2017-18. Madama, dopo un'annata straordinaria, conclusasi con un double nazionale ed una finale di Champions League, ha bisogno di mantenere alto il livello della rosa, per restare nell'Olimpo delle 4-5 squadre più forti d'Europa, obiettivo principale della società, oltre alla vittoria del campionato, torneo che la Juventus conquista da diverse stagioni.

I bianconeri, nel calciomercato, puntano forte su giocatori di esperienza, che hanno concluso le loro avventure nelle rispettive squadre. A questo identikit rispondono gli innesti di Blaise Matuidi dal PSG per 25 milioni, Douglas Costa dal Bayern Monaco per 40, e Szczesny dall'Arsenal per 20 milioni. Ma, la Vecchia Signora non si ferma qui e compra anche Bernardeschi dalla Fiorentina, Bentancur dal Boca, Howedes dallo Schalke 04, De Sciglio dal Milan e Spinazzola dall'Atalanta, per un totale di 150 milioni spesi. Sul fronte cessioni dice addio Leonardo Bonucci, che passa al Milan per 40 milioni, e salutano anche Lemina, Coman, Zaza e Dani Alves, per un introito di 100 milioni complessivi.

La stagione inizia molto bene, con il campionato che viene combattuto punto a punto con il Napoli di Maurizio Sarri, lotta che la Juventus poi vince nelle ultime battute dell'anno. La Supercoppa svanisce subito, visto che nella prima gara della stagione, i bianconeri vengono sconfitti dalla Lazio, invece la Coppa Italia rimane della Vecchia Signora, considerando il successo in finale contro il Milan per 4-0. In Champions, dopo un buon percorso, il club piemontese viene eliminato ancora dal Real Madrid, questa volta ai quarti di finale, dopo una rimonta epica vanificata dal rigore diCristiano Ronaldo a tempo scaduto.