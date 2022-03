Juve, ripresi gli allenamenti in vista della Sampdoria

Dopo la giornata di riposo concessa ieri da mister Allegri, oggi la squadra è tornata al lavoro per la sfida di sabato contro i blucerchiati.

redazionejuvenews

Ieri la squadra bianconera aveva goduto di un giorno di stacco, in cui riposarsi e ricaricare le pile. Oggi però è ripreso il lavoro per la sfida di sabato pomeriggio contro la Sampdoria. La squadra blucerchiata viene da due sconfitte consecutive, subite nelle trasferte contro Atalanta e Udinese, mentre ha vinto le ultime due gare giocate in casa, contro Sassuolo ed Empoli. Sarà quindi una partita da preparare bene e da non prendere sotto gamba. Andiamo a leggere come è andata la seduta odierna alla Continassa, nel report della seduta pubblicato sul sito ufficiale della Juventus.

"TRAINING CENTER | SOLE, CORSA, PALLONE… E APPLAUSI!

Dopo la pausa di ieri la squadra ha ripreso a lavorare oggi al Training Center e lo ha fatto nel migliore dei modi: con il sostegno, i sorrisi e gli applausi di qualche centinaio di tifosi bianconeri, invitati dal Club ad assistere all’allenamento (fra loro numerosi i Juventus Member e gli appartenenti agli Official Fan Club). Ma non si è trattato certo di un’esibizione: si avvicina la sfida di sabato contro la Samp (arbitrerà Valeri, assistenti Di Vuolo e Bottegoni, quarto ufficiale Cosso, VAR Aureliano, AVAR De Meo) e la preparazione, in vista degli ultimi impegni prima della sosta di fine mese, si intensifica. La squadra ha dunque lavorato, dopo la parte atletica e uno spettacolare torello di gruppo, su esercitazioni tecniche dedicate alla gestione dello spazio e la circolazione della palla; in conclusione, una serie di partitelle dedicate a fase difensiva e ripartenza. Domani si torna ovviamente in campo: appuntamento ancora al mattino".

Quella di sabato a Marassi sarà la prima di tre gare in nove giorni per la squadra di Allegri. Mercoledì, all'Allianz Stadium, ci sarà il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal, mentre domenica alle 15 i bianconeri ospiteranno la Salernitana, nell'ultimo impegno prima della sosta per le nazionali. Alla ripresa poi ci sarà il Derby d'Italia contro l'Inter: sarà importante arrivarci con 6 punti nelle prossime due partite.