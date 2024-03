Ravanelli: “Zaniolo alla Juve? I bianconeri sono già coperti sulla trequarti”

Fabrizio Ravanelli, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Zaniolo.

Fabrizio Ravanelli, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della situazione di Zaniolo, che nel prossimo calciomercato, potrebbe dire addio all'Aston Villa, con la Vecchia Signora potenzialmente interessata all'ex centrocampista della Roma. Ecco le sue parole a TVPlay: "Zaniolo alla Juve? In quella zona di campo ci sono Soulé e Yildiz che, se li lasceranno sbagliare, rappresentano il futuro della Juve. Se fossi il team bianconero, me li terrei entrambi. Vendere uno dei due sarebbe un autogol incredibile da parte della Juve: i tifosi potrebbero fare una rivolta. Meglio vendere Chiesa che questi due giocatori".