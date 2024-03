Huijsen: “Ho scelto la Juve per migliorare in fase difensiva”

Dean Huijsen, calciatore della Roma, ma di proprietà della Juventus, ha detto la sua sul trasferimento in bianconero. Ecco le sue parole a Marca: "Il trasferimento alla Juve? All'epoca pensavo che l'Italia mi avrebbe permesso di imparare di più. Avevo già qualità palla al piede, ma dovevo migliorare sotto alcuni aspetti: duelli con gli attaccanti, negli scontri, rispetto alla tattica. Il campionato di Serie A mi sta dando tutte queste cose affinché io possa diventare un giocatore migliore, anche se ho ancora molte cose da imparare. Abilità palla al piede? Ce l'ho fin da piccolo. All'inizio, quando avevo cinque anni, ho iniziato come attaccante, ma poi ho iniziato a giocare come difensore centrale, e sono sempre stato bravo a partire pulito con la palla".