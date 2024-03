Juve, Ravanelli: “La reazione di Vlahovic dipende anche dall’allenatore”

Intervistato per Tv Play, Fabrizio Ravanelli è ritornato sull'espulsione di Dusan Vlahovic del finale di partita della Juventus contro il Genoa. Per l'ex bianconero, anche il tecnico Massimiliano Allegri avrebbe delle responsabilità sull'accaduto. Ecco le sue parole: "La reazione di Vlahovic è il risultato di un periodo impegnativo e di una presa di coscienza delle difficoltà. Il comportamento del giocatore è influenzato anche dall'atteggiamento dell'allenatore. Credo che tutti debbano trovare la pace e ricominciare a vincere le partite. Se tu, come allenatore, continui a infondere ansia, finirai per non vincere più partite. È necessario resettare tutto, fare sacrifici e ritrovare risultati positivi."