Ravanelli: “Juve? I calciatori sono scarichi mentalmente”

Fabrizio Ravanelli, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a TVPlay sul momento negativo della Vecchia Signora, che nelle ultime partite ha perso terreno nei confronti del secondo posto: "Secondo me la società, non comunicando mai concretamente il futuro di Allegri, ha permesso ai calciatori di scaricarsi mentalmente. Una sua permanenza? Per me rimane solamente con un rinnovo di contratto. Non ce lo vedo a rimanere in scadenza in una stagione che si prospetta importante. Se fossi Allegri, lascerei la Juve a fine anno. È difficile rimanere in un ambiente che alla prima difficoltà non ti supporta".