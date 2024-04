Ravanelli: “Juve? Cambiando l’allenatore non si torna subito a vincere…”

Fabrizio Ravanelli, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Mediaset sul momento complicato della Vecchia Signora e sul futuro sulla panchina del club piemontese, con l'addio di Allegri che sembra oramai cosa fatta: "Non è che se si cambia solo l’allenatore si torna a vincere, la Juventus ha bisogno dei giocatori per tornare a vincere. Può fare meglio di quest’anno perché Allegri ha le sue colpe, però qualsiasi cosa che succeda alla Juventus, è colpa di Allegri e non vorrei che qualche giocatore, consapevole che tanto la colpa è dell’allenatore, allora si senta più tranquillo".