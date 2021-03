Orsato: “Contro la Roma CR7 mi ha chiesto come funzionasse la Goal Line Technology”

L'arbitro della nostra Seria A ha rilasciato delle dichiarazioni

L'arbitro della nostra Serie A Daniele Orsato, ha rilasciato delle dichiarazioni durante il corso della trasmissione di 90° minuto in onda su Rai Due, dove è tornato a parlare sia del fallo di Pjanic avvenuto in quel famoso Inter-Juve, sia sul siparietto che ha avuto con Cristiano Ronaldo durante l'ultima sfida contro la Roma.

SUL SIPARIETTO CON RONALDO - "Voleva sapere solo se la palla fosse entrata, ma io ho risposto che non era così perché l'orologio non aveva suonato. Lui voleva solo sapere come funzionasse il meccanismo, tutto qua".