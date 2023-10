Rassegna stampa – Quattro giorni di fuoco per la Juve

Dalla causa di CR7 fino al derby contro il Torino: quattro giorni di fuoco per la Juve. Tutte le novità di giornata sui bianconeri

Oggi è mercoledì 4 ottobre 2023 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. La Juve si prepara a sfidare il Torino, match in programma sabato alle 18:00. Andiamo alla scoperta delle principali novità di giornata sui bianconeri.

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport è tutta dedicata alle notti di Champions League: "Musica Inter. Benfica dominato e battuto, nerazzurri primi con la Real Sociedad". A lato spazio anche alla sconfitta del Napoli: "Napoli, KO a testa alta. Troppo Real, Osimhen al palo". Questa sera scenderanno in campo rossoneri e biancocelesti: "Milan, il muro giallo un vero esame per Leao", "Lazio, largo ai senatori con il Celtic".

Il Corriere dello Sport titola: "Inter, fin che Thuram". Sul Napoli: "Un Napoli ad altezza Real, lo beffa l'autogol di Meret". In taglio basso spazio anche alla Juve: "Da CR7 al derby: i quattro giorni di fuoco della Juve" . Oggi ci sarà l' udienza per la causa da 19 milioni con CR7 , domani l'esito delle controanalisi di Pogba, venerdì il CDA e sabato il derby contro il Torino.

Tuttosport

"Juve, Vlahovic è l'uomo derby". Tuttosport apre in prima pagina con due interviste esclusive a Toni e Cannavaro. In basso spazio anche al prossimo avversario dei bianconeri: "C'è un Toro da rifare in tre giorni. Juric sempre più sotto esame".