Rassegna stampa – Juve tra Coppa Italia e mercato: testa al Frosinone

Dal quarto di finale di Coppa Italia in programma contro il Frosinone fino al mercato: tutte le principali novità di giornata sulla Juve

Oggi è giovedì 11 gennaio 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. La Juve si prepara a sfidare il Frosinone in Coppa Italia: andiamo alla scoperta delle principali novità di giornata sui bianconeri .

La Gazzetta dello Sport titola: "Botta Milan". I rossoneri sono stati infatti sconfitta 2-1 dall'Atalanta in Coppa Italia. Sulla Juve: "Juve, caccia alla doppietta" . Mentre sul derby della capitale: "Rigore e veleni, festa Lazio". A lato: "E' già Inter d'Arabia" e "Osi spacca Napoli".

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con il derby della capitale in Coppa Italia: "Solo Lazio". In taglio alto: "Samardzic è Napoli-Juve". Il giocatore dell'Udinese sembrava promesso sposo degli azzurri ma la Juve si è inserita nella trattativa e tenta il serbo per giugno.