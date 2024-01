Paganini: “Allegri vorrebbe Samardzic o Ferguson del Bologna”

Paolo Paganini, giornalista ed esperto di calciomercato, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche di Ferguson.

Paolo Paganini, giornalista esperto di calciomercato, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dei bianconeri. Ecco le sue parole a Rai Sport: "Mai come in questo mercato di gennaio o grandi club italiani vogliono rinforzarsi, lo ha detto ADL, lo farà il Milan e anche l'Inter che sta cercando ancora il sostituto di Cuadrado e bisogna vedere se andrà via Sanchez e lo farà anche la Juventus.

Non si può parlare più di mercato di riparazione. Patino? Giuntoli tornerà in Inghilterra per un giocatore di grande prospettiva come Patino, un regista classico che Arteta non vorrebbe dare ma l'Arsenal ha aperto ma vuole che sia inserito Kean nella trattativa.

La Juventus spinge per averlo a gennaio ma potrebbe andare anche su un profilo più pronto che Allegri vorrebbe in questo mercato di gennaio come Samardizc o Ferguson del Bologna".

