Damascelli: “Yildiz e Huijsen titolari nella Juventus del prossimo anno”

Dagli studi di Rai Sport, Tony Damascelli ha parlato di Dean Huijsen e Kenan Yildiz , astri nascenti della nuova Juventus . Per il giornalista, i due giocatori sarebbero destinati a bruciare le tappe nella gerarchia della rosa bianconera. Entrambi avrebbero le carte in regola per diventare i titolari della prossima stagione. Ecco le sue parole:

"In quanti anni la Juve dei giovani può ottenere dei risultati? Secondo me due anni, questo e il prossimo, poi al terzo la società ritroverà quella dimensione e quell'identità smarrita negli ultimi cinque anni per una gestione scriteriata. Yildiz non si muove, Huijsen tornerà dopo il prestito, questi due saranno titolari la prossima stagione".