Atalanta-Juve 0-0: niente da fare per i bianconeri, partita bloccata

Il match tra Atalanta e Juve termina 0-0. Un pareggio giusto, che non fa male a nessuno ma che lascia entrambe le squadre con l' amaro in bocca . Tanto i nerazzurri quanto i bianconeri, infatti, avrebbero voluto vincere per rimanere attaccati a Inter e Milan, ma sono stati costretti ad accontentarsi di un solo punto.

La squadra di Allegri si è confermata particolarmente solida in fase difensiva, ma senza Vlahovic e Milik si è riscoperta debole in quella offensiva. Kean infatti non è riuscito a convincere fino in fondo, bloccato dalla solida retroguardia della squadra di Gasperini.