Allegri: “Forse non troppo convinti di fare gol, ma sono soddisfatto”

Ecco l'intervento di Massimiliano Allegri nel post partita di Atalanta-Juventus al Gewiss Stadium: "Sono contento per la prestazione soprattutto per il punto fatto. Potevamo far meglio e verticalizzare di più. Poi è uscito Kean che era tanto che non giocava ed è entrato Yildiz. Alla fine abbiamo rischiato su una palla dove Gatti era andato sull'uno contro uno, ma sono momenti di crescita. Il fatto di non aver subito gol e di non aver perso è importante. Ora abbiamo una settimana per preparare il derby. Si poteva essere più precisi nel primo tempo, ma faccio comunque i complimenti ai ragazzi. Forse non eravamo troppo convinti di andare a fare gol. Abbiamo avuto un paio di esitazioni forse abbiamo pensato più al possesso rispetto a fare male all'Atalanta. Szczęsny è un portiere tra i primi in Europa, capitano anche le serate storte. Ma non abbiamo perso la partita contro il Sassuolo per colpa sua. Locatelli davanti alla difesa? Manu è importante per noi e le ultime due sono state in crescendo per lui. Se comincia ad andare in giro fa più confusione. Rabiot sempre un uomo chiave per noi. Una partita difficile, siamo contenti per com'è andata."